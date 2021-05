Lothar Binding setzt sich für Brühler Kinderbildungszentrum ein

Brühl. Der langjährige Bundestagsabgeordnete von Heidelberg und der Bergstraße, Lothar Binding (SPD), der vor Jahren auch für Brühl zuständig war, besuchte jetzt auf Einladung von Bürgermeister Dr. Ralf Göck das Schul- und Sportzentrum Schillerschule, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, denn er setzt sich im Moment dafür ein, dass der Brühler Antrag für das Bundessanierungsprogramm womöglich noch in das Programm des Bundes aufgenommen werden kann, so heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

„Schön, dass Du Dich für unser künftiges Kinderbildungszentrum interessierst“, freute sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck über den prominenten Besuch, denn Binding ist als Bundesvorsitzender der SPD-Senioren und als Vorsitzender des Arbeitskreis Finanzen in der SPD-Fraktion ein gefragter Mann. Außerdem durfte Göck auch die Bundestagskandidatin der SPD, Neza Yildirim, und den Ortsvorsitzenden, Gemeinderat Selcuk Gök, willkommen heißen.

Ersatzbau für Hort

Nach seiner Schilderung der guten Voraussetzungen für ein Kinderbildungszentrum mit Kinderkrippe und Kindergarten, mit Grundschule, Gemeindebücherei, Hallen- und Freibad sowie dem Steffi-Graf-Park in der Nachbarschaft stellten Lothar Binding und Neza Yildirim viele Fragen, und erfuhren unter anderem, dass für den Sonnenscheinhort im Pavillon ein Ersatzbau geschaffen werden muss, der durchaus auch näher an die Schillerschule heranrücken dürfe.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Startschuss fürs Kinderbildungszentrum Mehr erfahren Fotostrecke Brühl: Startschuss beim Kindergarten 15 Bilder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neujahrsempfang „Die Gemeinde erweist sich als krisenfest“ Mehr erfahren

Dort, wo der Hort derzeit untergebracht ist, sollen nach einem Umbau weitere Kindergartengruppen entstehen. Die Leiterin des Sonnenschein-Horts, Tamara Obert, berichtete von großer Nachfrage nach Kernzeit- und Hortplätzen, so dass der Ersatzbau sehr willkommen wäre.

AdUnit urban-intext2

Zuschuss von 2,7 Millionen Euro

Die Ganztagsbetreuung auf dem „Campus Schillerschule“ mit seinen unterschiedlichen Einrichtungen in fußläufiger Entfernung zu intensivieren, das fand die ungeteilte Zustimmung der Sozialdemokraten. „Denn wir haben ja vor, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung einzuführen“, wie Binding bestätigte. Auch Neza Yildirim steht voll hinter diesem Konzept, schätzt sie doch als zweifache Mutter, wie wichtig es ist, die Kinder gut untergebracht zu wissen, „gerade für uns berufstätige Mütter“.

Am Ende waren sich alle einig, dass der Einsatz für dieses Projekt richtig ist: „Hoffentlich klappt es noch, denn die Gemeinde kann die 6 Millionen Euro für den Ersatz-Neubau für den Sonnenscheinhort nicht allein tragen“, sagte Göck, „deshalb hat Brühl einen Bundeszuschuss in Höhe von 2,7 Millionen Euro beantragt“.

AdUnit urban-intext3

Dies auch deswegen, weil es vonseiten des Landes Baden-Württemberg trotz großen Interesses der zuständigen Ministerin und ihres Staatssekretärs bislang keine Zuschusszusage gegeben habe. Und auch das jüngste Förderprogramm des Landes für Kinderbildungszentren enthalte keine Investitionsförderung. Deswegen sei es so wichtig, dass es mit dem „Bundessanierungsprogramm“ noch klappt, appellierten Bürgermeister Dr. Göck und Gemeinderat Selcuk Gök an den Abgeordneten, sich hier „besonders ins Zeug zu legen“.

AdUnit urban-intext4

Dank für langjährige Arbeit

Bürgermeister Dr. Ralf Göck dankte dem langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding mit brauchbaren Brühl-Präsenten für seinen Einsatz seit 1998, als er direkt in den Bundestag gewählt wurde. Während Lothar Binding nicht mehr kandidiert, will Nezaket Yildirim antreten und wurde mit einem Brühl-Buch bedacht. „Damit Du unsere Gemeinde noch besser kennenlernst“, sagte Göck. zg