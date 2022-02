Migration aus berührender Perspektive betrachten

Brühl. Ein gutes Buch ist immer ein toller Zeitvertreib. Das Literarische Duett aus Brühl – Dagmar Krebaum und Barbara Hennl-Goll – gibt regelmäßig Lesetipps. Auch für den Februar haben die beiden Expertinnen interessante Lektüre auf dem Büchermarkt ausgemacht, die sie nun den Lesern unserer Zeitung vorstellen möchten. Diesmal wird nur ein Buch vorgestellt, „weil ich das Buch so wichtig finde“, betont Krebaum im Gespräch mit der Redaktion.

Es geht um Marco Balzanos Roman „Wenn ich wiederkomme“. Balzano, einer der erfolgreichsten italienischen Autoren, zuletzt für seinen beeindruckenden weltweiten Erfolg „Ich warte nicht“ über Südtirol preisgekrönt, kehrt nach drei Jahren mit einem neuen Werk, voller Anteilnahme und Menschlichkeit zurück.

Das Buch erzählt von der 45-jährigen Daniela, die ihr rumänisches Heimatdorf, ihren Mann und ihre heranwachsenden Kinder verlässt, weil sie keine Chance in Rumänien mehr sieht, um in Mailand rund um die Uhr als Kinderfrau und Altenpflegerin zu arbeiten. Je mehr Zeit vergeht, je näher sie den fremden Familien kommt, desto fremder werden ihr die Zurückgebliebenen, denen sie ein besseres Leben ermöglichen wollte.

Die Idee zu seiner Geschichte ist Balzano, wie er berichtet, auf den Straßen Mailands gekommen, in der Metro und auf Kinderspielplätzen. „An ihren freien Wochenenden treffen diese Frauen sich draußen, weil ihnen kein anderer Ort bleibt. Ich fragte mich, welches Leben sie wohl führen mögen?“

Während der Arbeit am Roman sprach der Autor mit osteuropäischen Pflegekräften in Italien. 2019 reiste er durch Moldawien und Rumänien, um die zurückgelassenen Kinder dieser Frauen zu treffen. Er kam durch Dörfer ohne Frauen und ging über Märkte, auf denen nur Männer handelten. Er hörte zum ersten Mal vom „Mal d’Italia“, dem „Italiensyndrom“. Dieser Begriff beschreibt eine Art von Burnout, der diejenigen trifft, die lange allein in der Fremde leben und für die der Arbeitsplatz auch das Zuhause ist. Marco Balzano erzählt in diesem dreiteiligen multiperspektivischen Roman abwechselnd aus der Sicht Danielas und ihrer beiden Kinder Angelica und Manuel. Immer wünscht sich Daniela zurück nach Rumänien. Ihre tragische Sehnsucht, die sich in der titelgebenden Zeile „Wenn ich wiederkomme“ ausdrückt, bildet den emotionalen Kern dieser Geschichte.

Bei ihren kurzen Besuchen in der Heimat bringt sie ihren Kindern neue Handys und Markenklamotten aus dem Wunderland Italien mit. Symbole eines zumindest materiell besser gestellten Lebens.

Angelica und Manuel gehen mit dem Verlust der Mutter auf unterschiedliche Weise um. Die Tochter macht ihr Vorwürfe und fragt, warum sie ihre Rückkehr immer weiter hinauszögert und es eher vorzieht, anderer Leute Kinder und Alte zu pflegen, als sich um die eigene Familie zu kümmern.

Heilungsprozess für die Familie

Eines Tages hat Manuel einen schweren Unfall mit seinem Mofa, fällt ins Koma und liegt viele Tage im Krankenhaus. Daniela weicht keinen Tag von seinem Bett und erzählt ihm von ihren Beweggründen, nach Italien zu gehen. Es ist der Beginn eines langwierigen inneren und äußeren Heilungsprozess für die gesamte Familie.

„Es ist eine anrührende, zum Teil bestürzende Geschichte“, verspricht das Literarische Duett in seiner Besprechung.

In seinem Nachwort im Roman weist Balzano darauf hin, dass „seit 30 Jahren Frauen zwei Drittel der Migranten auf diesem Planeten“ stellen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung die Migration nach wie vor ein männliches Problem sei. „Ich wollte die Geschichte einer Migrantin aus der heutigen Zeit erzählen, einer dieser Frauen, die so vielen von uns die Last der Pflege von Körper und Geist unserer Bedürftigen abnehmen und es uns ermöglichen, ein Leben nach unserem Gusto zu führen, ohne Verzicht.“ Dagmar Krebaum findet das Buch absolut lesenswert.

Info: Marco Balzano „Wenn ich wiederkomme“ ist im Diogenes Verlag erschienen. Die 320 Seiten kosten 22 Euro und tragen die ISBN 978-3-257-07170-2.