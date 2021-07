„Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können“, stellt einst Pablo Picasso fest. Auch in Brühl gibt es einen Kreis von Kunstschaffenden, die danach streben, aus Farben echte Gefühle zu machen – einige von ihnen sind im Künstlerforum zusammengeschlossen.

Dort

...