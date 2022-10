Nicht nur Plaisir d’Amour

Brühl. Unter dem Titel „Plaisir d´Amour – aber nicht nur“ steht in der Festhalle an diesem Donnerstag 20. Oktober, ab 20 Uhr ein französischer Abend bevor. Gestalten werden den Abend die Liedermacherin Joana und Sängerin Susanne Back. Am Flügel begleitet die beiden Künstlerinnen der Pianist Peter Grabinger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Ankündigung erklingen an diesem Abend „große Chansons, kleine Geschichten und viele wunderbare Melodien im poetischen Spannungsbogen von Fantasie, Emotion, Erotik, Melancholie, Revolte, Tristesse, Heiterkeit und Hoffnung“. Es soll ein Abend zum Mitfühlen, Mitdenken, Miterinnern und Mitfreuen werden, verrät Joana schon jetzt..

Karten gibt es noch zum Preis von 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05. zg