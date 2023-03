Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeindezentrum Oskar Ackermann stellt in Brühl sein Buch vor

Gemeinsam in der Bibel „määner sehe“ - das versprach der in Brühl lebende Pfarrer i. R. Oskar Ackermann seinen Zuhörern. Ein Versprechen, das er mit seinen biblischen Geschichten in Mundart auch hielt.