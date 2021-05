Was macht eigentlich Pfarrer Oskar Ackermann aus Brühl?

Beim Gespräch mit dem früheren evangelischen Pfarrer Oskar Ackermann auf der Terrasse seines Hauses in Brühl gleitet der Blick über den gepflegten Garten, der eine vertraute Behaglichkeit verströmt. Gleich vorne steht auch ein Apfelbäumchen, vor dem das Foto für die Zeitung entstanden ist. „Wir haben es vor sieben oder acht Jahren gepflanzt und in Anlehnung an die Reformation und Luther

...