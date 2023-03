Radtour für Neubürger

Brühl. Unter dem Dach der Aktion Stadtradeln lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck alle neu hinzugezogenen Einwohner von Brühl, die seit April vergangenen Jahres in der Gemeinde wohnen, zu einer Fahrradtour durch den Ort ein. Mitradeln dürfen am Samstag, 20. Mai, auch all diejenigen, die vorher zugezogen sind, im vergangenen Jahr an der Tour aber nicht teilnehmen konnten.

Ihnen möchte der Rathauschef die Möglichkeit bieten, ab 10 Uhr mit ihm zusammen Brühl radelnd kennenzulernen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister in dem um einen Anbau erweiterten Sonnenschein-Kindergarten startet die Fahrradtour zunächst in Richtung der Freiwillige Feuerwehr zu deren Tag der offenen Tür.

Die Stecke führt weiter zum Mehrgenerationen-Spielplatz und zum Endpunkt beim Bootshaus des Wassersportvereins am Rhein. Dort findet gegen 13 Uhr der gemütliche Ausklang mit einem kleinen Imbiss statt.

Diejenigen, die an dieser Fahrradtour für Neubürger teilnehmen möchten, können sich ab sofort im Rathaus anmelden. zg

Info: Anmeldung sind per E-Mail an sandra.kosel@bruehl-baden.de möglich