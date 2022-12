Schokolade für die Tafel

Brühl. Eine, wie er betonte, erfreuliche Jahresbilanz zog SPD-Ortsvereinsvorsitzender Selcuk Gök bei der jüngsten Vorstandssitzung seiner Partei. In diesem Zusammenhangwies er auch auf den Erfolg des jüngsten Ausflugs nach Straßburg hin, bei dem der Bus mit Teilnehmern voll besetzt war. „Dort konnten abseits der Politik mal wieder eine gesellschaftliche Aktivität starten, die unseren Zusammenhalt stärkte“, freute sich auch die stellvertretende Vorsitzende Lena Krug. Sie erhielt während der Sitzung aus der Hand von Bürgermeister Dr. Ralf Göck auch den Ehrenamtspass der Gemeinde, da sie sich im abgelaufenen Jahr viele Stunden engagiert für den Ortsverein, für die Flüchtlingshilfe und zudem bei der Aktion „Nikoläuse für die Tafel“ eingesetzt hatte. Die Schwetzinger Einrichtung „Appel und Ei“ hatte sich dankbar gezeigt, als der SPD-Ortsverein aus Brühl dort mit den Nikoläusen eintraf, um Kinder zu erfreuen, die sich das sonst vielleicht nicht leisten könnten.

Aber auch große Aufgaben hat der Ortsverein. Nachdem in der Hufeisengemeinde vor 50 Jahren der Zusammenschluss der SPD-Kreise Mannheim- und Heidelberg-Land sowie Sinsheim zur großen SPD Rhein-Neckar beschlossen worden war, findet in der Brühler Festhalle am Samstag, 25. Februar, der Auftakt zum Jubiläumsjahr des mitgliederstärksten SPD-Kreisverbandes in Baden-Württemberg statt. Als Redner zugesagt hat bereits der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er hatte erfahren, dass in Brühl sowohl im Sozialen Wohnungsbau als auch im Zusammenwirken mit dem Job-Center viel für die Integration von Langzeitarbeitslosen getan werde. „Er war auch unser Wunschreferent“, brachte Selcuk Gök, der selber beim Job-Center Ludwigshafen arbeitet, seine Freude über die Zusage zum Ausdruck..

Zuvor findet am Freitag, 3. Februar, eine Mitgliederversammlung zum Thema „Nachbarschaften stärken“ mit regionalen Referenten in Form eines Podiumsgespräches statt. zg