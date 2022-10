Tom Baumann sprengt die Zweidimensionalität in der Brühler Villa Meixner

Brühl. Er sprengt mit seinen Arbeiten immer wieder die Zweidimensionalität – der Künstler Tom Baumann will in seiner „ART-E-Motion-Media-Show“, die an diesem Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Meixner eröffnet wird, seine neuen Arbeiten im Bereich Zeichnung und Malerei präsentieren, aber auch skulpturale Objekte werden präsentiert. Engagiert beim Aufbau der Werke ist aktuell auch der frühere Kulturchef, der eigentlich seinen Ruhestand genießen könnte, Lothar Ertl.

Der Künstler selbst beschreibt seine Arbeiten als „spannend, expressiv gestische Zeichen, Formen und Metamorphosen sowie auch als wild“. Seine gestisch expressive aber auch meditative Malerei und Abstraktion zitiert Anthropomorphes, also Menschengestaltiges, aber auch Zoomorphes, also Motive der Tierwelt, in gegenständlicher Darstellung. Doch der Mensch stehe bei ihm im Mittelpunkt seines Kunstschaffens – auch in der Skulptur.

„Wenn avancierte Kunst aufruft, eingeschliffene Denk- und Sehgewohnheiten aufzubrechen als skeptische Betrachtung von Welt, dann trifft dies auf die Kunst Tom Baumanns zu“, heißt es in der Einladung zur Ausstellung. Seine Arbeiten von kleineren Objekten bis hin zu sehr großen werden während der Ausstellungsdauer nicht nur in den Räumen des Brühler Kulturzentrums gezeigt, sondern sie beleben auch den Garten der Villa.

Bei der Vernissage wird nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck eine „ART-E-Motion-Media-Show“ von Tom Baumann in die Arbeiten einführen. Die musikalische Umrahmung der Vernissage wird von Künstlern der Klangfabrik Mannheim/ Brühl gestaltet. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung bis Sonntag, 27. November, jeweils samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17.30 Uhr für das Publikum zugänglich. An den Sonntagen des 23. Oktober und 27. November wird der Künstler vor Ort sein.

Tom Baumann hat von 1979 bis 1981 an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Kunsterziehung und Deutsch studiert, daran schloss sich bis 1987 ein Kunststudium an der Hochschule der Künste in Berlin an. Der Künstler hat bereits bei mehreren Ausstellungen in Deutschland und Japan seine Arbeiten gezeigt. zg/ras

