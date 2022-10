Von Helikopter-Eltern und Über-Omas

Brühl. Das 13. Europäische Filmfestival der Generationen geht im Oktober und November wieder an den Start. Das Gesundheitsforum Brühl wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde daran am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19 Uhr teilnehmen. In der Festhalle wird an diesem Tag der Film „Enkel für Anfänger“, eine Komödie über Leih-Großelternschaft, gezeigt. Unter der Regie von Wolfgang Groos spielen darin Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, Dominic Raacke und Günther Maria Halmer.

In dieser filmischen Erzählung missfällt Karin an ihrem Rentnerdasein die Selbstgenügsamkeit ihres Ehemanns und so macht sie sich auf die Suche nach neuen Aufgaben und Zielen. Als ihre flippige Schwägerin Philippa von ihrer Tätigkeit als Paten-Oma vorschwärmt, sieht Karin darin die Chance, etwas Sinnvolles beginnen zu können.

Um ihren griesgrämigen, verwitweten Freund Gerhard auf andere Gedanken zu bringen, überredet sie ihn, mitzumachen. Die Leih-Großelternschaft dieser drei sehr unterschiedlichen Charaktere bringt nicht nur Diskussionen über den richtigen Erziehungsstil auf, sondern stellt auch eigene Alters-, Eltern- und Kinderbilder in Frage.

Der Film ist eine unterhaltsame Generationen-Clash-Komödie über Helikopter-Eltern, Öko-Fixierung und sich selbst verwirklichende Senioren. Er soll den Dialog der Generationen fördern wie auch die Bereitschaft für bürgerschaftliches Engagement.

Publikumsgespräche im Anschluss an die Filmvorführungen sind ein zentraler Bestandteil des Festivalkonzepts. Diese werden durch Fachexperten aus Praxis, Wissenschaft, Kommune und Politik geführt. Der Film dient sozusagen als Medium, als Kommunikationsmittel, um ins Gespräch zu kommen und Fragen aufzuwerfen. Im Anschluss an die Filmvorführung in Brühl findet deshalb eine Diskussion mit Dr. Axel Sutter statt.

Der Eintritt für diesen Beitrag zum aktuellen Europäischen Filmfestivals der Generationen ist für die Besucher frei. zg