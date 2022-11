„Abendmusiken“ in Eppelheim bieten ruhige und intensive Töne

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Nachgeholt wird jetzt das 25-Jahre-Jubiläum der „Abendmusiken in der Pauluskirche“, das eigentlich 2019 hätte gefeiert werden sollen. Initiator der „Abendmusiken“, die in der Passions- und in der Adventszeit mittwochsabends um 19 Uhr in der Pauluskirche stattfinden, ist Organist Peter Rudolf. Er hatte 1994 die Idee, die „Mittwochsandacht“ aufzuwerten, indem

...