Band „Confused“ freut sich auf Bühnenpremiere in Eppelheim

Eppelheim. Der Countdown läuft. Die Nervosität steigt. Denn endlich ist es wieder so weit: Die Humboldt-Realschule will beim „7. Youngstars Konzert“ in der Rudolf-Wild-Halle mit fünf Bands die Bühne zum Beben bringen und dem hoffentlich zahlreich erscheinenden Publikum viel gute Musik bieten. Nicht nur die Schüler der Eppelheimer Schulen sind willkommen, sondern die gesamte Bevölkerung. Als Termin darf man sich Donnerstag, 30. März, notieren. Einlass ist ab 18 Uhr. Bigband, Schülerband und Lehrerband der Schule sowie Schülerbands der umliegenden Schulen garantieren ein tolles Bühnenprogramm für Junge und Junggebliebene. Karten gibt es in der Eppelheimer Realschule. Die SMV übernimmt den Vorverkauf jeweils in der großen Pause. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

„Aufgrund der Pandemie und der Suche nach neuen Bandmitgliedern liegt das letzte Konzert leider schon fünf Jahre zurück“, informiert Tim Budavari beim Besuch unserer Zeitung. Der 45-Jährige, der Musik, Englisch und Sport unterrichtet und Leiter der Schülerband „Confused“ ist, hat aufgrund seiner Erfahrung durch die Schülerkonzerte in den Vorjahren wieder die Hauptorganisation übernommen. Bei den vielfältigen Vorbereitungen und der Durchführung des „Youngstars Konzerts“ kann er auf ein eingespieltes Team bauen.

„Ich habe tolle Kollegen, die mich unterstützen“, betont er und verweist auf Gregor Stabenow, der für Organisation und Werbung zuständig ist, sowie auf Alexa Davis und Stefanie Klopatowski, die zusammen mit den Schülern der SMV und der zehnten Klassen den Kartenvorverkauf und die Bewirtung in der Halle übernehmen. Und die Kunst-AG von Stefanie Reiß und Henrike Klaer wird für die passende Dekoration sorgen.

Das Konzertprogramm steht. Tim Budavari hat gute Kontakte zu anderen Schulbands und freut sich auf die Beteiligung der Schülerbands „Meister Rocker/In“ der Theodor-Heuss-Realschule Walldorf und „Line Out“ der Johannes-Kepler-Realschule aus Heidelberg. Seitens der Humboldt-Realschule wird die Bigband mit Unterstützung der Stadtkapelle Eppelheim glänzen sowie der Lehrerband „Lehrgut“ und der Schülerband „Confused“. Letztere war beim Probenbesuch schon voller Vorfreude. Freuen darf man sich auf Hits von Taylor Swift, Sia, Alicia Keys, Bruno Mars, Imagine Dragons und Kiss. Und sollte das Publikum eine Zugabe verlangen, dann hat die Schülerband noch einen Hitknaller in petto.

„Confused“ besteht aus Gitarristin Shantel Thomas, Bassistin Bianka Stoyanova, Schlagzeuger Nick Nitschke und den Sängerinnen Betül Achmet Dikme, Seleena Ördek, Anna Semperger und Laura Grüner. In dieser Besetzung ist die Band erst seit einem halben Jahr zusammen, wobei alle musikalische Vorerfahrung haben. „Für die Bandmitglieder ist der Auftritt beim ,Youngstars Konzert‘ eine Bühnenpremiere“, betont Bandleiter Tim Budavari, der beim Auftritt am Keyboard sitzt. „Ich bin jetzt schon ziemlich nervös“, gesteht Bassistin Bianka. „Wir fühlen uns zwar alle sicher bei den Songs, aber wir wissen nicht, was beim Konzert auf uns zukommt.“

Als Sängerin trieb Anna die Sorge um, dass sie hoffentlich keinen Songtext vergisst. „Ich habe auch etwas Angst vor meinem Solo vor vielen Leuten“, meint Gitarristin Shantel. Sängerin Betül hingegen strahlt vor Freude und erklärt: „Wir haben richtig viel und intensiv geprobt und ich bin sehr gespannt, wie die Leute unsere Musik finden werden.“

Die Auswahl der Lieder sei eine „Teamentscheidung“ gewesen, erfährt man von Anna. „Jeder konnte seine Wünsche äußern“, fügt Nick an und ist als Schlagzeuger zufrieden mit der Hitauswahl.

Info: „Youngstars Konzert“ am Donnerstag, 30. März, ab 18 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle, Karten gibt’s an der Abendkasse und in der Eppelheimer Realschule