  Bei der Kreuzverhüllung in Eppelheim darf jeder mitmachen

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ein Wort, ein Satz, ein Gedanke genügen, um damit auf einem Stück Stoff ein Zeichen zu setzen, Zusammengehörigkeit zu zeigen, Gemeinschaft sichtbar und spürbar zu machen. Das möchte die katholische Kirchengemeinde mit der Aktion „Kreuzverhüllung 2021“ bewirken und lädt ein, das Fastentuch zur Verhüllung des Triumphkreuzes in der Christkönigkirche mitzugestalten. „Es dürfen sich alle angesprochen fühlen“, erklärt Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich.

„In Zeiten der Einsamkeit ist es wichtig zu zeigen, dass jeder trotz der momentan gebotenen Distanz zwar zu Hause allein, doch Teil unserer Gemeinschaft ist.“ Angestoßen wurde die Idee, mit Stoff und Worten kreativ zu werden, von Gemeindemitglied Nicole Wessels.

Gedanken aufnehmen

Sie möchte die Gedanken und Worte jedes Einzelnen zu dieser besonderen Zeit aufnehmen und aus verschieden gestalteten Stoffstücken ein Fastentuch nähen, um zu zeigen: „Wir sind viele, ich bin mit meinen Ängsten und Sorgen nicht allein.“ Auf ein Stück Stoff kann man Worte oder Gedanken aufbringen, die einen gerade im Alltag, in der Fastenzeit oder der Corona-Pandemie bewegen oder berühren.

Wer mitmachen möchte, braucht nur ein kleines oder größeres Stück Stoff bis maximal 80 mal 80 Zentimetern Größe. Verwendbar sind beispielsweise Taschentücher und Servietten aus Stoff, Tischdecken, ein Stück Gardine oder Bettlaken. Das Wort, den Satz oder den Gedanken, den man aufbringen möchte, kann man schreiben, malen, sticken, stempeln, applizieren oder aufdrucken. „Bei der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt“, betont Nicole Wessels.

Aus allen eingegangenen Tüchern wird dann ein großes Fastentuch genäht, das vom 21. März, dem fünften Fastensonntag, bis Karsamstag das Triumphkreuz in der Christkönigskirche verhüllen wird. „Auch unsere Augen fasten in dieser Zeit“, erklärt Judith Schmitt-Helfferich. „Wir können gerade nicht das Lebensspendende und das Hoffnung bringende Kreuz sehen, obwohl es da ist.“

Die Botschaften aus Stoff können bis Mittwoch, 3. März, im Pfarrbüro in der Rudolf-Wild-Straße 40, im katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus in der Blumenstraße 33 und bei Nicole Wessels in der Humboldtstraße 9 abgegeben werden. Wer Fragen hat oder Material benötigt, kann sich bei Nicole Wessels unter 0170/1 60 33 27 melden.