Cello, Harfe und Co.

Eppelheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt das nächste Mal am Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhr, zu einem Beitrag der „Abendmusiken zum Advent“ in die Eppelheimer Pauluskirche ein. Dieses Mal sind Christoph Habicht und Martin Bärenz am Cello Gast der Veranstaltungsserie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei weitere Konzerte folgen am 14. Dezember und 21. Dezember, ebenfalls ab 19 Uhr. Am Mittwoch, 14. Dezember, spielt Rachel Kelz auf ihrer Harfe, eine Woche später sind Clément Schuppert mit der Piccolotrompete, Cristina Blázquez mit der Blockflöte, Violinistin Barbara Mauch-Heinke, Barbara Obert an der Oboe und Bariton Michael Leideritz in der Pauluskirche zu hören. Peter Rudolf begleitet die Instrumentalisten jeweils an Orgel oder Cembalo.

Die Texte der drei Abende werden von Michaela Schmittberg, Victoria Wilcke und Cristina Blázquez gelesen. zg