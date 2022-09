Welche Herausforderungen kommen auf die Kommune zu, wo ist Eppelheim gut aufgestellt und welche Projekte stehen als Nächstes an? In unserer Sommerinterview-Reihe können sich die vier Gemeinderatsfraktionen dazu äußern. Die CDU/FDP-Fraktion beschließt die Reihe. Fraktionssprecher Trudbert Orth hat die Fragen in Abstimmung mit ihrer Fraktion schriftlich beantwortet.

Was waren aus

...