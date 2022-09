Eppelheim. Die Eppelheimer Grünen wollen am Freiwilligentag, Samstag, 17. September, von 10 bis 16 Uhr den „Fairteiler“ am Stadtpark verschönern. „Als Ort, um Lebensmittel vor dem Müll zu retten und Bedürftigen zur Verfügung zu stellen, erfreut sich die Fairteiler-Hütte seit Jahren großer Beliebtheit“, bilanzieren die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Unterstützung des Bauhofes Eppelheim wollen die Freiwilligen diesmal am Aktionstag den Fairteiler aufhübschen und ihn innen und außen renovieren und anstreichen. Dafür suchen sie fleißige Helfer, mit oder ohne handwerkliche Fähigkeiten.

Anmeldung zum Mitmachen beim Freiwilligentag sind in letzter Minute noch über die Kampagnenseite www.wir-schaffen-was.de oder per E-Mail an ortsverband@gruene-eppelheim.de möglich.