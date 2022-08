Nach "Formula Student" in Hockenheim: „Emma“ bleibt hinter „Eva“ zurück

In der Formula Student auf dem Hockenheimring fahren die Teammitglieder von CURE, Marek Milker (v. l.), Nils Starbaty und Anne Lederer ihren Fahrer Matteo Schäfer gemeinsam mit Johannes Neuhaus auf die Rennstrecke. Der in Eppelheim gebaute E-Rennwagen „Emma“ wird als Teil des Studiengangs Projekt Engineering an der Dualen Hochschule entwickelt.

© Lenhardt