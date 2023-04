Telekom startet Ausbau von Glasfaser in Eppelheim

Eppelheim. Der Glasfaserausbau in der Stadt hat begonnen. In Kürze schon sollen laut Telekom rund 8000 Haushalte und Unternehmen das Glasfasernetz des Telekommunikationsunternehmens nutzen können, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Telekom. Das Unternehmen baut Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde aus. Unternehmen können außerdem Geschäftskundentarife bis 100 Gigabit pro Sekunde buchen.

„Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig“, heißt es weiter. Bis Juli 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die ersten Anschlüsse werden in wenigen Wochen bereitstehen.

Glasfaser in Eppelheim: Eine Schlüsseltechnologie

Bürgermeisterin Patricia Rebmann hebt die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie.”

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im Wlan zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen. Wer sich in diesem Jahr für einen Glasfaseranschluss entscheidet, bekommt ihn kostenfrei“, sagt Bonny Ottinger, Regionalmanagerin der Telekom.

Die Immobilien im betreffenden Bereich müssen nicht sofort, sondern können auch später noch angeschlossen werden.

Beim Ausbau arbeiten die Stadt und die Telekom eng zusammen, betonen die beiden Partner der umfassenden Maßnahme.