Workshop in Eppelheim: Sollten einige Straßen umbenannt werden?

Eppelheim. Bürgermeisterin Patricia Rebmann lädt die Eppelheimer Bürger am Dienstag, 14. März, zu einem Workshop ein, der sich mit einer möglichen Umbenennung von Straßennamen befasst. Er findet um 18.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus den Reihen der Bürgerschaft wurde das Anliegen an die Verwaltung herangetragen, Straßen zu überprüfen, deren Namensgeber im Laufe der Jahre nicht nur mit ihren positiven Handlungen in Verbindung gebracht werden konnten. In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Stadträten, wurden vier Straßen genannt, die die Mitglieder als sehr belastet ansehen: Carl-Diem-Straße, Jahnstraße, Hermann-Löns-Straße und Wernher-von-Braun-Straße.

Mit Erklärung ergänzen

Andere Kommunen, die ebenfalls die Namensgeber ihrer Straßen überprüfen, haben verschiedene Lösungsansätze: Die Straßennamen belassen, die Straßennamen belassen und mit einer kurzen Erklärung ergänzen, die Straßennamen umbenennen oder die Straßennamen belassen und eine Erklärung als gesondertes Schild an geeigneter Stelle ergänzen, führen die Verantwortlichen in der Mitteilung auf.

In den Prozess der Entscheidungsfindung möchte Bürgermeisterin Patricia Rebmann gerne die Bürgerschaft und vor allem auch die Anwohner einbinden. Den Workshop werden von fachlicher Seite die Historiker Professor Frank Engehausen und Kevin Schmidt begleiten. Sie werden die vier oben genannten Straßennamen neutral – also herausragende Leistungen und die dagegenstehenden negativen Seiten – präsentieren. Die Bürger sind anschließend eingeladen, ihre Meinung zu sagen. zg