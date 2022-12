Zwei Herzen, die für das DRK schlagen

Wer einen Ehepartner an der Seite hat, der Verständnis hat und in allen Lebenslagen unterstützt, kann sich glücklich schätzen. Bei Helmut und Brunhilde Dörr, geborene Buchert, ist das schon seit 50 Jahren der Fall. „Wir sind immer füreinander da“, erklärt das Paar, das heute in der Carl-Goerdeler-Straße Goldene Hochzeit feiert. Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung werden bei ihnen

