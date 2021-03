Die Chancen, dass das Jubiläum 125 Jahre Stadtrechte, das durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte, trotzdem in Erinnerung bleibt, sind am Mittwoch stark gestiegen. Und sie wachsen permanent. Denn der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat dem Anlass in Form von 125 neu gepflanzten Bäumen im Stadtwald C 4 ein natürliches Denkmal gesetzt.

Die Setzlinge

...