27. Hockenheimer Advent: Weihnachtszeit auf dem Marktplatz

Hockenheim. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und damit von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, auch wieder der Hockenheimer Advent. Mit über 35 weihnachtlich geschmückten Holzhütten, die mit ihren Essens- und Getränkeständen keinen Wunsch offenlassen, bis hin zu kunsthandwerklicher Weihnachtsdekoration findet sich alles auf dem Marktplatz rund um den großen Weihnachtsbaum.

Daneben steht, schon wie seit vielen Jahren, die transparente Weihnachtsbühne, die an allen drei Tagen und Abenden ein abwechslungsreiches Programm mit Hockenheimer Musik- und Gesangsvereinen, aber auch mit Rockklängen für alle etwas bietet: so beispielsweise „Dougie & the Blind Brothers“ oder „AMOkoustic feat. Anna Minges“. Der genaue Spielplan ist auf der Homepage des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) oder auf den aushängenden Plakaten einsehbar.

„Wir haben uns in diesem Jahr zum ersten Mal dazu entschlossen, keine 15 000 Hockenheimer Adventsflyer mehr drucken zu lassen, sondern bieten dafür per QR-Code auf allen Plakaten das Programm und alle Infos rund um die Veranstaltung an“, so der nachhaltige Gedanke der HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin. In Bezug auf Weihnachtsbeleuchtung haben sich die Organisatoren ebenfalls Gedanken gemacht. Trotz der allgemeinen Energieeinsparung wird es in diesem Jahr eine festliche Lumination in den Straßen und beim Advent geben. Soweit es ging, wurde auf energiesparende LEDs umgestellt.

„Da unser Hockenheimer Advent nur über drei Tage geht, haben wir entschieden, wieder unsere stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung am Eingang, an allen Hütten und an der Bühne zu installieren. Ein Weihnachtsmarkt ohne Lichter wäre für uns und alle Betreiber kein Weihnachtsmarkt. Es würde die Stimmung und die Besinnlichkeit auf das eigentliche Weihnachtsfest fehlen“, ergänzt Rechlin.

27. Hockenheimer Advent: Christkind erstmals live

Eröffnet wird der Adventsmarkt am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Hockenheimer Christkind, Lara Rembert, die in diesem Jahr zum ersten Mal live auf der Bühne steht und den Weihnachtsprolog sprechen wird. Die Begrüßung der Adventsmarktgäste übernehmen im Anschluss daran Oberbürgermeister Marcus Zeitler und der HMV mit den beiden Prinzessinnen, der Weinprinzessin aus Duttweiler Annika I. und der Rennstadtprinzessin von C.C. Blau Weiss Anna-Lisa I.

Neu in diesem Jahr ist der Kinderbereich in der Stadthalle am Samstag und Sonntag, mit der Weihnachtsbäckerei, dem Weihnachtsbasteln und dem Wunsch-Sternenbaum, betreut durch das Pumpwerk.

Daneben wird das Christkind für das ein oder andere Foto bereitstehen und hat dazu für alle Kinder kleine Geschenke in Form von Schokonikoläusen aus fair gehandeltem Kakao. Im kleinen Saal der Stadthalle gibt es am Samstag um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr kostenlos für alle Kinder ab vier Jahren das Weihnachtsstück „Weihnachten bei Opa Franz“ von dem Kinder- und Figurentheater Marotte.

Am Sonntag stehen gleich drei verschiedene Weihnachtsgeschichten und Märchenreisen für die ganze Familie auf dem Programm. Die Hockenheimer Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal wird wieder ihre kunsthandwerklichen Schnitzereien aus dem Erzgebirge im Foyer anbieten. Im Außenbereich der Stadthalle gibt es neben den geschmückten Weihnachtsbäumen der Hockenheimer Kindergärten und Grundschulen, die Hütte der Stadthalle, einen Süßwarenstand, ein Kinderkarussell sowie weihnachtliche Ballons.

27. Hockenheimer Advent: Das Beste aus 20 Jahren

Neben den Hütten auf dem Marktplatz und dem Kinderprogramm in der Stadthalle gehören der Innenbereich der evangelischen Kirche mit dem Kreativkreis und dessen Verkauf von selbst gemachten Adventskränzen sowie die eigene Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim in der Pestalozzi-Schule zur Veranstaltung. Die Jubiläumsausstellung: „20 Jahre Kunstverein Hockenheim“ mit den besten Exponaten aus zwei Jahrzehnten ist hier ein Highlight. Die Feierstunde gibt es am Samstag um 15.30 Uhr im Taste Hotel.

Eine weitere Neuerung stellen die neuen Glühweintassen im Hockenheimer Weihnachts-Design dar, die für vier Euro Pfand an allen Getränkeständen zu bekommen sind. Vorgestellt werden sie bereits ein paar Tage vor dem Hockenheimer Advent im Café Lato. In der Zeit vom 21. bis 30. November ist das Parken auf dem Marktplatz nicht möglich.