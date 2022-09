Weniger Weihnachtsbeleuchtung in Schwetzingen

Advent, Advent, kein Lichtlein brennt. So weit wird es in der Schwetzinger Innenstadt nicht kommen. Aber um den bekannten Kinderreim noch mal umzutexten: Erst eins, dann zwei – dann bleibt’s dabei. Die aufgrund der Preissteigerung notwendigen Energiemaßnahmen werden auch die Schwetzinger Weihnachtsbeleuchtung betreffen. Die wird in diesem Jahr erheblich eingeschränkt, wie in der

...