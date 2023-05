Familie Storch aus Hockenheim im Reality-TV: Reges Treiben im Storchennest

Hockenheim. Mittlerweile herrscht reges Treiben im Storchennest auf dem Dach in der Unteren Hauptstraße. Zumindest, was die Altstörche betrifft: Die Brut schläft entweder oder will gefüttert werden. Was für die Altvögel jede Menge Stress bedeutet, ständig sind sie auf Futtersuche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und wenn dazwischen mal Zeit bleibt – das Nest muss gesäubert werden und selbst will man ja auch mal kurz dösen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Storchenaufzucht Beim Storchenpaar in Hockenheim sind erste Küken geschlüpft – Müll als Gefahr Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nabu Fünf Eier bei Störchen in Hockenheim: Plastikmüll große Gefahr für Nachwuchs Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tierschutz Das Hockenheimer Storchennest ist wieder bewohnt Mehr erfahren

Wer tiefere Einblicke ins Leben der Störche wünscht, dem kann geholfen werden: Dem Naturschutzbund ist es dank seines Mitglieds Norbert Sass und Sparkassen-Filialdirektor Michale Greul gelungen, den Monitor in der Sparkassenfiliale zu aktivieren, sodass Interessierte über die Webcam live Einblicke in das Leben der Storchenfamilie erhalten und die Aufzucht der Jungtiere verfolgen können.