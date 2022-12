Aktion lebt Lebendigkeit

Die Tür des Wahlkreisbüros von Daniel Born (SPD) öffnete sich und Hockenheimer Bürger freuten sich über die Gelegenheit zum Austausch mit dem hiesigen Abgeordneten in behaglicher Atmosphäre. Bei Glühwein, Punsch und Gebäck waren sich die Gäste des Landtagsvizepräsidenten schnell einig, welches Geschenk dieses fröhliche Zusammensein nach den Entbehrungen der Pandemiezeit ist: „Wie gut, dass wir uns wieder treffen, persönlich miteinander sprechen und zusammen lachen können“, lautete der Tenor der Besucher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen hatte Born als Teil der Weihnachtsaktion „Türchen öffne dich“ des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV), der auch in diesem Jahr mit seiner lebendigen Variante des Adventskalenders Freude auf Weihnachten weckt. Die Türchen-Öffne-dich-Aktion ist in der Zeit entstanden, in der aufgrund der Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten. „Der begehbare Adventskalender lebt von der wunderbaren Mischung ganz verschiedener Aktionen und Beteiligter. Das reicht von der Rabattaktion bis zu einer Einladung zur Begegnung, wie Sie sie initiiert haben“, freute sich daher Birgit Rechlin, die Geschäftsführerin des HMV, über die Teilnahme des Landtagsvizepräsidenten.

Born sieht in der Aktion eine erfreuliche Möglichkeit zum Gespräch mit den Menschen in seinem Wahlkreis. „Aus jedem Gespräch mit den Menschen vor Ort nehme ich wertvolle Erfahrungen, gute Idee und Anregungen mit. Die Aufgabe, Zusammenhalt zu schaffen und das Fundament unserer Demokratie zu stärken, bleibt mein zentrales Anliegen – nicht nur zu Weihnachten“, betont der Landtagsvizepräsident. zg