Bauprojekt in Stadtmitte kommt gut voran

Eins der großen privaten Bauvorhaben in der Stadt nimmt Formen an. Derzeit entsteht das Kellergeschoss mit der großen Tiefgarage für das Mehrfamilienhaus, das 25 Wohnungen beherbergen wird. Der Schwetzinger Immobilieninvestor Orhan Ekici baut an der Ecke Schwetzinger Straße und Untere Hauptstraße entlang des Mooresville-Parks das Projekt an Stelle zweier älterer Gebäude, die im Herbst abgerissen wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten kommen gut voran und werden noch bis ins Jahr 2023 andauern. Auf dem aufwendig gegründeten Fundament entsteht ein Neubau mit vier Geschossen, dessen oberstes Geschoss sich in einem Mansardendach befindet, um sich besser in die Umgebung einzufügen.

Architekt Hermann Hoffmann aus Ubstadt-Weiher hat den Neubau geplant und rechnet mit 18 Monaten Bauzeit. Gebaut wird laut Orhan Ekici nach KfW-55-Standard, sodass die Nutzer einen niedrigen Energieverbrauch erwarten können – in diesen Tagen ein wichtiger Faktor. Alle Wohnungen sollen komplett barrierefrei nutzbar sein, die Lage mitten in der Stadt mit ihren Einrichtungen und Geschäften sei ein weiterer Trumpf. Das Projekt bleibt im Besitz des Investors, die Vermietung übernimmt eine Fremdfirma, sobald der Rohbau steht. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2