Betreuung und Spaß in der Urlaubszeit

Hockenheim. Nach einer zweijährigen Pause gibt es in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm der Hockenheimer Vereine und Institutionen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Dieses wird in einer veränderten Form stattfinden. In den letzten Jahren waren Entwicklungen festzustellen, die diese Neuerungen seitens der Stadtverwaltung erforderlich machen.

Die Nachfrage nach den vom Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk angebotenen Ferienwochen nahm stetig zu. Durch den Wegfall des Programms der Vereine in den beiden Pandemiejahren, hat das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk als Ausgleich seine Ferienwochen auf fünf im Sommer erhöht. So auch in diesem Jahr. Die Nachfrage ist enorm und alle sind ausgebucht, erleichtert es doch vielen Eltern die Ferienorganisation.

Zudem wurde es für viele Vereine in den letzten Jahren immer schwieriger Helfer zu finden und die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen verringerte sich zunehmend. Das Kinder- und Jugendbüro sah sich gezwungen, immer mehr Veranstaltungen beisteuern, um auf die für einen Ferienpass notwendige Anzahl zu kommen. Zuletzt waren es mehr als die Hälfte der Veranstaltungen, die aus eigenen Reihen gestemmt werden mussten und somit einen Großteil der organisatorischen Kapazitäten in Anspruch nahm.

Kein gedrucktes Programm mehr

Die Einzelveranstaltungen der Vereine sind wunderbare Angebote, um den Kindern abwechslungsreiche Ferien zu ermöglichen. Genauer betrachtet können diese Einzelaktionen aber aufgrund der meist kürzeren Dauer alleine eine verlässliche Betreuung nicht abdecken.

Deshalb wird das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk seinen Schwerpunkt in der Ferienbetreuung der letzten beiden Jahre beibehalten und ausschließlich Ferienwochen, ohne die zusätzlichen Aktionen der Vereine, anbieten.

Das Ferienprogramm der Vereine mit seinen tollen Tagesaktionen und die Ferienwochen des Pumpwerks werden sich perfekt ergänzen. Sie garantieren ein zukunftsfähiges Konzept, um den Kindern spannende Ferien und den Eltern Unterstützung in der Ferienorganisation zu bieten. Eine wichtige Neuerung ab diesem Jahr ist, dass es nicht mehr den bisherigen Ferienpass gibt, bei dem man für einen Grundpreis mehrere Veranstaltungen buchen kann. Die gewünschten Veranstaltungen sind jetzt einzeln zu buchen.

Die Buchungen erfolgen, wie die Jahre zuvor, online im Internet unter www.hockenheim.feripro.de. Dort ist auch ab sofort das ganze Programm zu finden. Broschüren in Papierform wird es in diesem Jahr nicht geben. Startschuss für die Buchungen ist Freitag, 8. Juli, ab 17 Uhr und dauert bis Mittwoch, 13. Juli, 22 Uhr.

Am Donnerstag, 14. Juli, wird dann ausgelost, falls es für manche Veranstaltungen mehr Anmeldungen als Plätze gibt. Von Freitag, 15. Juli, 17 Uhr, bis Sonntag, 17. Juli, 22 Uhr, können dann noch Restplätze nachgebucht werden. Abholung und Bezahlung des Veranstaltungspasses findet von Dienstag, 19. Juli, bis Donnerstag, 21. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum (JUZ) am Aquadrom statt. zg