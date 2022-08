Dampfnudel-Tradition lebt wieder auf

Auf die beliebten Dampfnudeln der Freien Wähler Hockenheim muss dieses Jahr niemand verzichten. Das Motto lautet „Dampfnudelfest wie eh und je“, denn die Freien Wähler feiern am Sonntag, 11. September, ihr Dampfnudelfest wieder auf dem Bauernhof Großhans. In den Jahren 2020 und 2021 hatte das Fest Corona-bedingt auf den Waldfestplatz ausweichen müssen. Nun ist es aber wieder möglich, es an der altbekannten Wirkungsstätte zurückzuverlegen.

Es fing alles mit 100 Dampfnudeln an, inzwischen ist der Absatz auf fast 5000 dieser salzigen Hefekugeln angestiegen. Zur Freude der Freien Wähler hatten die Hockenheimer die To-go-Variante der vergangenen Jahre angenommen haben, doch dieses Jahr soll wieder die Urversion des Festes gefeiert werden.

So wird es am 11. September auf den Hof der Familie Großhans wieder nach Dampfnudel, Kartoffelsuppe und Vanillesoße duften. Freunde und Freundinnen der Freien Wähler aus der Horan-Gemeinde und die, die es noch werden wollen, können sich von 10 bis 16 Uhr auf den Weg ins Mörsch machen. Wer Kuchen als Nachspeise haben möchte, wird an der reichlich gedeckten Kuchentheke bestimmt fündig.

Die Freien Wähler hoffen nun, dass ihr Angebot so gut angenommen wird wie im vergangenen Jahr. Dieses Jahr dürfen eigene Behältnisse für die Dampfnudeln, Kartoffelsuppe oder Vanillesoße mitgebracht werden. Für alle, die nichts dabei haben, stehen umweltfreundliche Verpackungen aus 2020 wieder zur Verfügung. Wer die Freien Wähler unterstützen will, der darf das mit einer Kuchenspende tun. Meldungen werden per E-Mail unter kontakt@fwv-hockenheim.de entgegengenommen. zg