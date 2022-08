Hausfrauen planen Feste

Reilingen. Der Verein der Reilinger Hausfrauen hat für die kommenden Wochen und Monate einen prall gefüllten Terminkalender. So ist der Verein beim Straßenfest am Samstag, 10. September, mit von der Partie und bietet selbst gemachte Kartoffelsuppe und Dampfnudeln an sowie eine Kuchentafel. Dabei würde sich der Verein über zahlreiche Kuchenspenden freuen. Diese Spenden werden am Samstag, 10. September, ab 9 Uhr, im Franz-Riegler-Haus angenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Herbstfest für die Mitglieder findet am Mittwoch, 5. Oktober, ab 18 Uhr im Franz-Riegler-Haus statt. Es gibt es Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Ferner steht ein Adventskaffee auf dem Programm, ein Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in besinnlicher Runde am Mittwoch, 7. Dezember, 15 Uhr, im Reilinger Hof. ee