Daniel Born beteiligt sich an Aktion für Menschen in Afrika und Umwelt

Hockenheim. Kaum ist das neue Smartphone-Modell eingerichtet, stellt sich die Frage: Wohin mit dem ausgedienten Gerät? Mehr als 200 Millionen gebrauchter Handys schlummern in den Schubladen deutscher Haushalte. Keine gute Idee, angesichts der wertvollen Ressourcen, die damit brachliegen, ist Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) überzeugt. Deshalb startete er seine Sammelaktion für ausgediente Handys in seinem Wahlkreisbüro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürger, die ein ausrangiertes Smartphone zu Hause aufbewahren, sind seit Freitag eingeladen, es während der Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 10 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Schwetzinger Straße 10 abzugeben. Der Landtagsabgeordnete Born beteiligt sich damit an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“, einer erfolgreichen Sammelaktion für gebrauchte Mobiltelefone verschiedener Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft sowie der Evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg.

Auch Jürgen Kegler gibt sein altes Handy bei Born ab. © Hussain

„Nachhaltigkeit, globales Verantwortungsbewusstsein und Demokratie gehören zusammen. Es geht mir auch darum zu zeigen, dass unsere Demokratie dazu fähig ist, drängende Fragen des Umweltschutzes und der Menschenrechte zu beantworten. Ich lade Sie dazu ein, ein Teil dieser Antwort zu sein: Wer ein Handy, das er nicht mehr benutzt, in meinem Wahlkreisbüro abgibt, trägt dazu bei, Nachhaltigkeit, Solidarität und Frieden weltweit zu fördern“, wirbt der SPD-Politiker dafür, sich an der Aktion zu beteiligen.

Mehr zum Thema Wahlkreisbüro Daniel Born sammelt ausgediente Handys zur Rohstoffschonung Mehr erfahren Privatgymnasium Landtagsvizepräsident Daniel Born kocht mit Schwetzinger Schülern Mehr erfahren

Dieser Aufforderung kam Jürgen Kegler, Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Plankstadt, gerne schon vor dem offiziellen Startschuss nach und brachte das erste Schubladenhandy ins Wahlkreisbüro. Weitere folgten im Rahmen der Bürgersprechstunde des SPD-Abgeordneten. „Ein toller Start für eine wichtige Initiative“, freut sich Born über den Zuspruch und auf weiterhin gute Resonanz. „Der Erlös fließt in Projekte, die Ausbildung für junge Menschen in Äthiopien, Anpassungen an den Klimawandel in Uganda und den Ausbau der Gesundheitsversorgung im Kongo ermöglichen“, erklärt der SPD-Bildungsexperte, auf welche Weise die „Handy-Aktion Baden-Württemberg“ für Menschen in Afrika eine bessere Zukunft bedeutet. „Dass jetzt schon insgesamt 53 Handys in der Box sind, freut michwirklich sehr“, so Born. Auch mit dem Thema Datenschutz hat sich Born im Vorfeld auseinandergesetzt. Im gesamten Prozess der Handy-Rücknahme sind hohe Sicherheitsstandards gewährleistet: „Der Datenschutz hat oberste Priorität“, sichert Born zu.

„Für diese Kampagne, die auch vom Umweltministerium über die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes gefördert wird, übernimmt die Telekom als Dienstleister die Abwicklung. Der gesamte Rückholprozess inklusive Datenlöschung ist von der Dekra zertifiziert. Die Sammelbox steht in meinem Wahlkreisbüro, zu dem Dritte keinen Zugang haben, und wird weder während der Aktion noch danach von uns geöffnet“, betont der Abgeordnete. zg