Das bietet das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Hockenheim im Frühjahr

Hockenheim. Das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk ist da und online auf www.hockenheim.feripro.de einsehbar, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Die kleine grüne Broschüre enthält die Veranstaltungen des abwechslungsreichen Freizeitprogramms für den kommenden Frühling. Sie wird zusätzlich in den Schulen verteilt und liegt in der Stadtbibliothek sowie dem Rathaus aus. In der neuen Broschüre sind zur besseren Planung der verschiedenen Aktivitäten schon jetzt zahlreiche Angebote für die kommenden Ferien zu finden.

Henri nutzt die Gelegenheit des Frühjahrsprogramms 2022 des Kinder- und Jugend-büros Pumpwerk, um zu basteln. © Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk

Gleich nach den Faschingsferien starten die Workshops und Kurse mit vielen frühlingshaften Angeboten. Von der Töpferwerkstatt bis hin zu generationsübergreifenden Eltern-Kind-Kursen ist für viele Interessen etwas dabei. Aufgrund der großen Nachfrage werden sowohl die regelmäßig stattfindenden Kunstworkshops als auch die Nähkurse fortgeführt. Die Kursleiterinnen freuen sich dabei sowohl auf bekannte als auch auf neue Gesichter.

„Heldentraining“ geht weiter

Im März wird in Kooperation mit der Selbstbehauptungstrainerin Denise Townsend-Hoffmann erneut das „Heldentraining“ angeboten. In den Kursen stehen – umgesetzt mit viel Spaß und Bewegung – Selbstbewusstsein und Resilienz im Fokus. Es wird dabei sowohl einen Workshop für Kinder geben, die schon im Herbst dabei waren, als auch einen Einsteigerkurs. Alle Infos sind ebenfalls online zu finden.

Die traditionelle Osterwerkstatt öffnet am Samstag, 1. April, ihre Pforten und lädt alle kleinen Pumpwerkler zu einem erlebnisreichen Tag mit vielen Bastel-, Back- und Spielangeboten ein.

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können ihre Kindergeburts-tage im Pumpwerk feiern. Immer montags werden an ausgewählten Terminen fünf verschiedene Workshops angeboten, die für die Geburtstagskinder und ihre Gäste gebucht werden können. Vor und nach den Workshops kann die kleine Feiergemeinde die Möglichkeiten des Pumpwerks nutzen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.

Anmeldung ab Mitte Februar

Eine verbindliche Anmeldung für die verschiedenen Kurse und Work-shops ist ab Mittwoch, 15. Februar, ab 17 Uhr online unter www.hockenheim.feripro.de möglich. Das Kursprogramm geht nach den Osterferien in eine zweite Runde. Diese zweite Kursreihe bietet die Möglichkeit, den Wunschkurs zu belegen, falls es beim ersten Termin nicht geklappt hat. Über den Anmeldetermin sowie die angebotenen Veranstaltungen des Ferienprogramms wird rechtzeitig informiert.

Auch der Offene Treff im Jugendzentrum am Aquadrom, auch als Juz bekannt, hat freitags und samstags jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Der Mädchentreff des Pumpwerks ist seit dem vergangenen Jahr ebenfalls dorthin umgezogen und erfreut sich immer dienstags von 15 bis 18 Uhr großer Beliebtheit. Ebenso der Jungentreff, der donnerstags von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Für die Angebote des Juz am Aquadrom bedarf es keiner Voranmeldung Wer möchte, kann einfach vorbeischauen.