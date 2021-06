Der Begegnungsgarten feiert Premiere

Ganz Deutschland feiert am Sonntag, 13. Juni, den „Tag des Gartens“. Eine gute Gelegenheit, an diesem Tag auch den neuen Begegnungsgarten der Lokalen Agenda auf dem HÖP-Gelände einzuweihen.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag können interessierte Besucher von 11 bis 16 Uhr mehr über das neue Projekt und über naturnahe Gartengestaltung erfahren, mit der Initiative ins Gespräch kommen und sich die ersten entstandenen Strukturen ansehen. Abhängig von den Corona-Vorgaben sind auch kleinere Aktionen möglich.

Ein Wildstaudenbeet empfängt die Besucher am Eingang zur offiziellen Eröffnung des Begegnungsgartens. © Stadtverwaltung Hockenheim/Lenhardt

Der Begegnungsgarten soll perspektivisch interessierten Bürgern, Schulklassen, Kindergarten-Gruppen und Vereinen die Möglichkeiten geben, Maßnahmen der ökologischen Gartengestaltung kennenzulernen, die auch im eigenen Hausgarten umgesetzt werden können. Er ist ein aktiver Beitrag zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Kommune.

Der Begegnungsgarten ist auf dem HÖP-Gelände neben der neuen Skulptur des Künstlers Armin Göhringer zu finden, die am gleichen Tag um 14 Uhr durch den Kunstverein eingeweiht wird. Der Garten kann auch über den HÖP-Zugang in der Mittleren Mühlstraße erreicht werden. In diesem Bereich gibt es aber keine Parkmöglichkeiten.

AdUnit urban-intext2

Online-Vortrag zur Einstimmung

Die Lokale Agenda bietet zur Einstimmung auf den Begegnungsgarten am Donnerstag, 10. Juni, um 20 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag von Dr. Joachim Hegmann an. Der Vortrag trägt den Titel „Naturfreundliche Gartengestaltung im Zeichen der Klimaerwärmung.“ Der Referent, der seit Jahren naturfreundliche Gärten plant und gestaltet, erläutert, wie auch in kleinsten Gärten Oasen für Pflanzen und Tiere entstehen können. Das teilt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung abschließend mit. zg

Info: Eine Anmeldung für den Online-Vortrag ist noch bis Mittwoch, 9. Juni, bei der Agenda-Beauftragten Elke Schollenberger unter E-Mail: e.schollenberger@hockenheim.de möglich.

AdUnit urban-intext3