Aktion Stadtradeln in Ketsch: vom Rhein bis nach Los Angeles geradelt

Ketsch. Zum 15. Mal fand in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln statt und stolze 550 000 Radelnde haben bundesweit im Mai kräftig in die Pedale getreten und so manchen Kilometer auf dem Sattel verbracht. In Ketsch gingen ganze 15 Teams mit insgesamt 217 Radelnden an den Start und verbuchten 50 870 Kilometer, was eine Vermeidung von acht Tonnen Kohlendioxid bedeutet.

„Es ist ein Erfolg, dass alle Gemeinden aus dem Rhein-Neckar-Kreis sich beteiligt haben und heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, die erfolgreichsten Teilnehmer aus unserem Team Nachhaltigkeit in Ketsch zu ehren“, begrüßt Gernot de Mür von der Lokalen Agenda alle Interessierten und Teilnehmer auf dem Marktplatz in Ketsch. Gemeinsam mit dem Verein Sonnenernte und dem Umweltstammtisch verzeichnete die Lokale Agenda als Team Nachhaltigkeit mit 44 Teilnehmer ganze 9247 geradelte Kilometer und landete somit nach dem Marathon-Team und vor den Tanzfreunden auf dem zweiten Platz innerhalb von Ketsch.

Den Ehemann knapp geschlagen

„Würde man die gemeinsame Strecke auf der Landkarte betrachten wären wir mit dieser Kilometerzahl von Ketsch nach Los Angeles in den USA gekommen“, ergänzte de Mür bevor Matthias Ihrig vom Umweltstammtisch die internen Sieger des Teams kürte, nicht ohne sich vorher bei Gerhard Prendke von Sonnenernte zu bedanken, der maßgeblich die Organisation übernommen hatte.

Auf Platz sechs landete Roland Szach, Platz fünf ging an Franz Kammerer und Holger Kohlhepp erradelte sich den vierten Platz. Alle erhielten Urkunden und kleine Sachpreise. „Mit 598 Kilometern auf dem dritten Platz landete Norbert Glocker, nach seiner Frau Birgit Schurich-Glocker, die 599 Kilometer im Sattel verbrachte“, so Ihrig.

Norbert Glocker durfte sich über einen Gutschein von Buch und Manufakturwaren freuen, während seine Frau einen Gutschein von „nahkauf“ entgegen nahm. Sprichtwörtliche sein „gelbes Trikot“ verteidigte der Vorjahressieger Helmut Dietz mit satten 1415 gefahrenen Radkilometern.

Der unermüdliche Biker erhielt einen Gutschein vom Café Starke und bekräftigte, dass er nicht allein wegen des Stadtradelns so aktiv sein Fahrrad nutzt, sondern ohnehin jede freie Minute auf dem Sattel verbringen würde.

Selbst zur Siegerehrung war er direkt von einer Tour, die ihn bis nach Bretten und zurück nach Ketsch führte, gekommen.

Mit über 70 Jahren avanciert der trainierte Biker zu einem echten Vorbild und versicherte, dass er auch im nächsten Jahr gern wieder für das Team Nachhaltigkeit beim Stadtradeln in die Pedale tritt.