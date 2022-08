Drag-Racing-Event „Nitrolympx“: Leistung auf die Spitze getrieben

Hockenheim. Der Countdown zum ultimativen Highlight für alle Highspeed-Enthusiasten läuft – der schnellste Motorsport der Welt macht Halt am Hockenheimring. Vom 26. bis 28. August trifft sich die Elite des europäischen Drag Racings zur 35. Auflage der Kultveranstaltung „Nitrolympx“. Europas größtes Drag-Racing-Event verzeichnet nach zwei Jahren Corona-Pause nicht nur eine hohe Nachfrage nach Tickets, sondern auch die Rennklassen sind stark besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Hockenheim-Ring GmbH.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 200 Teams treten an, um in Duellen im Sekundentakt die Besten ihrer Klassen zu küren. Die Teilnehmer der FIA- und FIM-Drag-Racing-Europameisterschaft gehen in vier Auto- und fünf Motorradklassen an den Start. Nach zwei Runden in England und Schweden sind die „Nitrolympx“ die dritte von vier Stationen auf dem Weg zum Titel.

Dragster Hockenheim - Impressionen von den Nitrolympx 30 Bilder Mehr erfahren

Hockenheimring: Rangkämpfe der schnellsten Bikes Europas

Doch neben der Jagd auf den europäischen Meisterschaftstitel gibt es noch eine weitere Motivation: den Titel des Rekordhalters. Das hat Top-Fuel-Rookie Ida Zetterström bei ihrem Auftaktrennen in Santa Pod bewiesen, als sie mit einem neuen Europarekord von 3,782 Sekunden die Zeitschranke durchbrach – die erste 3,7er-Zeit in Europa.

Besonders interessant werden die Rangkämpfe der schnellsten Bikes Europas: Die Klassen Top-Fuel-, Super-Twin-Top-Fuel-, Pro-Stock-, Super-Street- und Junior- Drag-Bikes treten in der FIM-Drag-Racing-Europameisterschaft an. Ein Highlight wird der Auftritt des ungarischen Super-Street-Bike-Piloten Daniel Donat Lencsés sein, der zum Saisonauftakt in einem Lauf in 6,5961 Sekunden mit 364,79 km/h zwei Europarekorde für sich verbuchte. Die Rico-Anthes-Quartermile in Hockenheim gilt unter den Bikern als echte Traumstrecke, auf der Spitzengeschwindigkeiten bis zu 400 km/h erreicht werden.

Fotostrecke 32. NitrOlympX begeistern den Hockenheimring 36 Bilder Mehr erfahren

Nightshow bietet einen Mix aus Entertainment, Action, Stunts und Highspeed

Die Nightshow bietet einen Mix aus Entertainment, Action, Stunts und Highspeed. Mit dabei ist die „Red Bull FMX Show“, bei der der vierfache Weltrekordhalter Luc Ackermann und seine Kollegen Matìj Èesák und Gerhard Mayr mit nervenzerreißenden Motorradsprüngen Freestyle-Motocross auf Weltspitzenniveau zeigen. Wer danach weiterfeiern möchte, kann ab 22 Uhr den Liveauftritt von „Dougie & The Blind Brothers“ auf der Nitro-Stage-Showbühne im Fahrerlager besuchen.

Es gibt noch wenige Resttickets: Freitagtickets ab 25 Euro, Wochenendtickets für drei Tage ab 69 Euro. Alle beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager und sind über die Ticket-Hotline des Hockenheimrings 06205/95 02 22 oder im Online-Ticketshop erhältlich.

Wir verlosen noch Tickets zum Drag-Racing-Event „Nitrolympx“

Info: Wir verlosen zweimal zwei Wochenendtickets (Südtribüne A / Zone 2) inklusive Zugang zum Fahrerlager und Nightshow. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Mittwoch, 24. August, 22 Uhr. Das Kennwort lautet Tempo.