Erst hat es sehr lange gedauert, dann ging es schneller als kalkuliert: In den Neubau des Pflegezentrums Offenloch ziehen ab Montag die ersten Bewohner ein, am Mittwoch soll der Wechsel aus der Innenstadt abgeschlossen sein. Manuela und Marina Offenloch feierten die Übergabe des 17-Millionen-Euro-Projekts im Gebiet „Biblis IV. Gewann“ am Donnerstagabend mit Vertretern von Stadtverwaltung,

...