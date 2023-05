Fest am Wasserturm

Der Wasserturm rückt an diesem Samstag, 6. Mai, von 12 bis 18 Uhr in den Mittelpunkt des Stadtgeschehens: Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) lädt zum fünften „Weißen Samstag – Spargelgenuss am Wasserturm“ ein. Erstmals trägt der Hockenheimer Gastwirt Mario Böhm vom Restaurant „Güldener Engel“ als Caterer einen Teil der Verantwortung für das leibliche Wohl der Gäste mit einer anspruchsvollen Auswahl von Spargelgerichten.

Das Team des Arbeitskreises „Lebensqualität und Identifikation“ sorgt für die Dekoration der Tische unter freiem Himmel oder weißen Pavillons im Park vorm Wasserturm. Die Hockenheimer Landfrauen bieten Kaffee, selbst gemachte Desserts und Erdbeerkuchen, die Buchhandlung Gansler ist mit einem Buchstand vertreten. Gemüsehof Schmitt und Bauer Großhans verkaufen Spargel zum Mitnehmen. Wer ganz in Weiß gekleidet kommt, erhält ein Freigetränk am HMV-Stand.

Der Kunstverein Hockenheim zeigt im Wasserturm die Werke des Schülerwettbewerbs um das Thema „Wasser – Kunst – Leben“. htz