Hockenheim. Der Wasserturm steht in doppelter Hinsicht im Mittelpunkt am kommenden Samstag, 6. Mai: Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) lädt mit seiner Brauchtumsveranstaltung „Weißer Samstag – Spargelgenuss am Wasserturm“ zum Spargelfest mit geselligem Beisammensein ein. Der Kunstverein Hockenheim nutzt das Wahrzeichen parallel dazu für eine dreitägige Ausstellung. Schüler aller Schularten zeigen Werke zum „Wasser – Kunst –Leben“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ (AK-LQID) des HMV organisiert das Fest, bei dem sich alles um die Farbe Weiß und das königliche Gemüse mit passender Dekoration dreht. Von 12 bis 18 Uhr können die Besucher am Samstag, 6. Mai, eine große Auswahl an Spargelgerichten, kreiert von Caterer Mario Böhm vom „Güldenen Engel“, mit passenden Getränken des HMV bei dezenter Hintergrundmusik an weißen Tischen unter den Bäumen am Wasserturm genießen.

Blauer Himmel über dem Wasserturm: So wünscht sich das der HMV. © HMV

Wer nach dem Hauptgericht noch eine Kaffeespezialität, ein selbst gemachtes Dessert oder Erdbeerkuchen zu sich nehmen möchte, findet eine Auswahl am Stand der Hockenheimer Landfrauen. Beim Gemüsehof Schmitt und Bauer Großhans können die Besucher das königliche Gemüse, den Spargel, zum Mitnehmen erwerben.

Erweitert wird das Angebot für Buchliebhaber: Die Buchhandlung Gansler ist mit einem Stand und passender Lektüre zu den Themen Wasser, Weiß und Spargel beim „Weißen Samstag“ vertreten. Schmökern kann man die Lektüre sogar direkt und bequem vor Ort – in einem der vielen Liegestühle des HMV auf der Grünfläche rund um den Wasserturm.

Freigetränke für Weißgekleidete beim „Weißen Samstag“ in Hockenheim

Das Konzept, ein familiäres, aber dennoch stilvolles Spargelfest rund um den Hockenheimer Wasserturm auszurichten, kam in der Vergangenheit bei allen Gästen sehr gut an. So laufen die Vorbereitungen für den „Weißen Samstag“ auf Hochtouren. Und dennoch freut sich der kleine Arbeitskreis LQID über weitere ehrenamtliche Helfer und Unterstützer. Wer sich beteiligen möchte, kann sich problemlos telefonisch oder per E-Mail beim Hockenheimer Marketing-Verein unter der Nummer 06205/3 06 70 34 oder bei der Adresse info@hockenheimer-marketing-verein.de melden.

Eine weitere Idee des Arbeitskreises betrifft die Besucher: Wer ganz in Weiß gekleidet kommt, erhält auch in diesem Jahr wieder ein Getränk gratis am HMV-Stand.

Begleitet wird das Spargelfest durch die dreitägige Ausstellung des Kunstvereins Hockenheim im Wasserturm von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai. In diesem Jahr geht es beim Schülerwettbewerb um das Thema „Wasser – Kunst – Leben“.

Wasserturm Hockenheim: "Weißer Samstag" trotzt dem Regen 24 Bilder Mehr erfahren

Beim Kunstwettbewerb sind unterschiedlichste Arbeiten von Schülerinnen und Schülern von fast allen Hockenheimer Schulen vertreten – von den Grundschulen bis zu Theodor-Heuss-Realschule und Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, aber auch Objekte von interessierten Jugendlichen aus Hockenheim. Das vorgegebene Thema vom Kunstverein heißt „Wasser – Kunst – Leben“ im zwei- oder dreidimensionalen Raum.

Entstanden ist eine Bandbreite von eingereichten Kunstwerken, die sich mit Spiegelungen im Wasser oder Landschaften im Wasser, aber auch mit der sich ständig verändernden Form von Wasser auseinandersetzen. Bei Wasser im Wasserturm kommt auch der Bereich der Umwelt wie Wasserverschmutzung gerade unserer Weltmeere oder Klimawandel, Nachhaltigkeit sowie Erhaltung wertvoller Ressourcen in die Kunstwerke, die spannender und aktueller nicht sein könnten. Alles Themen, die Kinder und Jugendlichen gerade hautnah erleben, beschäftigen und künstlerisch in ihren Arbeiten umgesetzt haben.

„Weißer Samstag“ in Hockenheim: Umsetzung in großer Bandbreite

Dabei standen den jungen Künstlern vielseitige Gestaltungsmittel zur Verfügung, Farben in allen Nuancen, unterschiedlichste Materialien, teils aus ihrem Zusammenhang gerissen, wie Müllschnipsel und Abfälle, die dann wieder zu einem neuen aussagekräftigen Gesamtkunstwerk neu zusammengesetzt wurden, bis hin zu großformatigen, aber auch teilweise kleinteiligen Bildern, Collagen, Fotografien und Objekten, die eine neue Aussage erhalten.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ausblick auf das Jahr 2023 Hockenheimer Marketing-Verein resümiert 2022 und blickt in die Zukunft Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kunstverein 20 Jahre Kunstverein Hockenheim: Besondere Ausstellung in der Pestalozzischule Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Marketingverein "Weißer Samstag" in Hockenheim bietet Genuss, Kultur und Harmonie Mehr erfahren

Eröffnet wird die Wettbewerbs-ausstellung am Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr im Wasserturm, wozu alle beteiligten Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften sowie die Eltern und Kunstfreunde eingeladen sind. Neben Grußworten der Stadtwerke, der Stadt, einer kurzen Einführung durch den Vorstand des Kunstvereins sowie einer musikalischen Umrahmung erwartet die Besucher die Prämierung der besten Arbeiten in drei Kategorien durch unsere Jury.

Die Preisträger erhalten Gutscheine in Form von der Hockenheimer Rennstadtkarte. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit den Stadtwerken Hockenheim durchgeführt und wird von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie der Sparkasse Heidelberg unterstützt.

Weitere Öffnungszeiten: Samstag, 6. Mai, von 12 bis 18 Uhr und Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.