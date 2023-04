Gartenschaupark Hockenheim bereit für schöne Jahreszeit

Hockenheim. Bei kühlem, aber regenfreiem Wetter haben sich zahlreiche Mitglieder und Freunde des Fördervereins am Samstagvormittag aufgemacht, dem „Winterdreck“ im Gartenschaupark zu Leibe zu rücken.

Erfreut begrüßte Vorsitzende Martha Keller viele Helfer, unter ihnen die komplette Klasse 4c der Pestalozzigrundschule mit ihrer Lehrerin Anke Degen, Ehrenmitglied Dieter Schumann sowie den Geschäftsführer der Parkanlagen GmbH, Christian Engel vom Stadtbauamt sowie den ehemaligen Geschäftsführer und Bürgermeister Werner Zimmermann.

Stadtgärtnermeister Matthias Degen hatte mit Markus Hartmann vom Bauhof wie immer alles Werkzeug perfekt vorbereitet. Mit Laubrechen, Besen, Freischneidern und Schubkarren ging es in den Historischen- und Themengärten an das noch vom Winter zurückgebliebene Laub. Dieter Schumann und Eleysa Osmani hatten mit einigen Helfen innerhalb von zwei Stunden ganze Arbeit geleistet. Für die Reste brauchten sie einen großen Anhänger.

Mitglieder der Rentnertruppe packen ebenfalls kräftig mit an

Dieter Schumann verpasste einigen Formgehölzen in den Historischen Gärten den typischen Kugelschnitt mit der Heckenschere und sorgte für einen gelockerten Boden. Auch Mitglieder der Rentnertruppe packten kräftig im Park mit an. Mit dem Rechen wurden wieder zahlreiche Maulwurfshügel geglättet.

Im Rosengarten wurde von Matthias Degen zunächst ein Dünger für die Rosen und die Beipflanzung ausgestreut und danach Rosenmulch mit Schubkarre, Schaufel und Eimer darüber verteilt und leicht eingearbeitet. Auf den Wegen wurden wieder neue Holzhackschnitzel – nicht nur für eine gute Optik – verteilt.

Frühjahrsputz in den Historischen Gärten: Werner Zimmermann (v. l.) mit Enkel, Dieter Schumann und im Hintergrund Familie Knopf. © Götzmann/Förderverein

Martha Keller und Andrea Scherer waren in der Küche für warme Würstchen, belegte Brötchen, Brezeln und Kaffee zuständig. Als Dankeschön für die tolle Unterstützung beim Müllsammeln spendete Martha Keller eine süße Osterüberraschung für alle Kinder. Alles in allem freute sich der Förderverein über eine gelungene Pflegeaktion, war doch einiges von der vielen Arbeit über den Winter liegengeblieben.

Alltagsstress mit Besuch im Gartenschaupark Hockenheim in den Osterferie vergessen

Der Förderverein empfiehlt den Hockenheimer Bürgerinnen und Bürgern, sich in den Osterferien vom Alltagsstress im Gartenschaupark zu erholen. Ein Besuch lohne sich in jeder Jahreszeit, zurzeit blühten über 12 000 Narzissen am Hauptweg, die ersten Bäume stehen in voller Blüte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich der Parkpflegeaktion hat die Fördervereinsvorsitzende Martha Keller das neue Spielgerät im Gartenschaupark den Kindern übergeben und allzeit viel Spaß damit gewünscht. Im Vergleich zum Tipi-Klettergerüst von 1998 wurden die großen, aus Einzelteilen verleimten Holzträger passend zu den anderen großen Spielgeräten durch runde Robinienstämme sowie die verzinkten und angerosteten Eisenrohre durch Edelstahl ersetzt.

Reichlich Rosenmulch für ein aufgeräumtes Parkbild: Bei der Parkpflegeaktion ar-beiten mehrere Generationen erfolgreich zusammen. © Karl Götzmann

Das Angebot für das Material lag mit An- und Abfahrt, Hebegerät, Aufstellung und Betonfundamente lag bei 24 445 Euro. Für den Rückbau und den neuen Fallschutz liegen dem Verein noch keine Rechnungen vor, teilt Geschäftsführer Karl Götzmann mit. Das Tipi lädt zu Spiel und Bewegung ein: Es gibt einen Kletterkamin in der Mitte und ein Podest aus Herkulesseil, eine Seite Gummischwingwand, eine Seite Kletternetz, vier Rutsch- und Kletterrohre sowie eine flexible Sprossenleiter – damit sind variantenreiche Möglichkeiten des Kletterns, Hangelns und Schwingens geboten.

Die neue Attraktion wurde komplett über Mitgliedsbeiträge und Spenden durch den Förderverein finanziert und entspricht in allen Punkten der geltenden Norm für Spielplatzgeräte EN 1176. Wer den Förderverein weiter unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, dies über die folgenden Bankverbindungen zu tun: Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE56 6725 0020 0006 2180 59, Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, IBAN: DE89 5479 0000 0000 5607 07.