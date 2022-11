Gedenken an Verstorbene

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 20. November, um 10 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim in ihre Stadtkirche ein. In diesem Gottesdienst wird insbesondere an die verstorbenen Gemeindeglieder gedacht, die im Glauben an die Auferstehung bestattet wurden. Alle Angehörigen, die seit dem vergangenen Ewigkeitssonntag von einem Menschen auf dem Friedhof in Hockenheim Abschied nehmen mussten, erhalten dazu eine persönliche Einladung.

Der Gottesdienst wird von Pfarrer Michael Dahlinger und Konfirmanden gestaltet. Der Kirchenchor „Soli deo gloria“ und Kantor Samuel Cho umrahmt den Gottesdienst musikalisch. md/zg