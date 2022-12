Geschirr selbst gemacht

Hockenheim. Nichts Vorgefertigtes kaufen, einfach mal selbst machen und dabei erfahren und erleben, wie viel Arbeit und Schritte in einem Produkt drinstecken – das wollte die Klima-AG der Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim praktisch erproben. Die engagierten Schülerinnen und Schüler wählten dafür das ganz alltägliche Produkt eines Tellers oder einer Schüssel aus. Was im Alltag in der Regel im Möbelhaus gekauft oder im Internet bestellt wird, fertigten sie in mehrgängigen Arbeitsschritten selbst, und zwar nicht aus Porzellan, sondern aus dem Urmaterial der Töpferkunst: Ton.

„Ton als Material kennenzulernen, war uns wichtig, da es ein sehr alter und natürlicher Werkstoff ist“, sagt Carmen Fuhrmann, die mit ihren Lehrerkolleginnen Dagmar Paris und Carolin Köller die Klima-AG betreut. Zusammen mit Eveline Bareiß, Töpferfachfrau und bekannt aus dem Café „Middedrin“ in Reilingen, die sich für die THRS Zeit nahm, produzierten die Schüler im Fließbandverfahren zahlreiche Schüsseln – natürlich alle handgemacht.

Stolz auf die eigenen Produkte

Weitere Lernziele waren das haptische Erleben des Tons, der händische Umgang mit dem Material, das Formen, Ausrollen, Zuschneiden und letztlich auch das Verzieren mit einer Stempeltechnik. Am Ende dieses kreativen Erschaffens steht natürlich auch die Begutachtung der eigenen Produkte. Und hier zeigt sich, dass das eigene Erschaffen von Dingen eine Steigerung des Selbstwertgefühls mit sich bringt: Der Stolz auf das eigene Schaffen ist ein gutes Gefühl und sollte eigentlich ein wichtiges Element in der schulischen Bildung sein.

Und stolz konnten die jungen Töpferinnen und Töpfer sein, denn 40 Schüsseln kamen Ende zusammen. Eveline Bareiß wird die Produkte der Schüler brennen und glasieren, sodass sie auch tatsächlich als Geschirr einsetzbar sind – nachhaltig natürlich.

Dieser Workshop war eine praktische Bereicherung und machte viel Spaß. Die Klima-AG will auf alle Fälle noch weitere Male mit Ton arbeiten. Einen Teil der hergestellten Töpferwaren wollen die Schülerinnen und Schüler übrigens beim Adventsbasar der THRS am Mittwoch, 14. Dezember, ab etwa 16 Uhr in der großen Aula der Schule verkaufen. zg/rpi