Heimlicher Star ist eine Hündin

„Klassenübergreifend“ war in der Corona-Zeit ein Fremdwort. Aber seitdem Kohortenbildung und Corona-Verordnungen der Vergangenheit angehören, setzt die Schule am Kraichbach eines ihrer Förderprinzipien „Groß hilft Klein“ wieder regelmäßig im Unterrichtsalltag um.

Nach einem Methodenlerntag Anfang des Monats arbeiteten die Schüler der Klassen 1 bis 9 nun an mehreren Projekttagen entsprechend ihren Vorlieben mit anderen Schülern gemeinsam in einem Projekt. Lehrkräfte und Studenten boten unter anderem die Themenbereiche Frankreich, Rätsel, Theater, Miniaturfotografie, Hundeschule, Batik, Kreativwerkstatt und Spiele an. Ihre Ergebnisse präsentierten die Schüler schließlich freitags in der Rudolf-Harbig-Halle.

Die Schulgemeinschaft und die Stadträte Markus Fuchs und Adolf Härdle, die ebenfalls zu Gast waren, erlebten einen interessanten Präsentationsvormittag. Neben einer Modenschau der Batikgruppe und dem Theaterstück „Die verrückte Schulklasse“ begeisterten vor allem die Miniaturfotografien. Die Schüler suchten mit Lehrerin Bärbel Ott in der gesamten Stadt geeignete Orte, an denen sie Miniaturfiguren in Szene setzten und fotografierten. „Die Bilder könnten durchaus in einer Fotogalierie ausgestellt sein“, schreibt die Schule.

Heimlicher Star wurde Hündin Felina, die unterstützt von Denise Townsend-Hoffmann und den Grundstufenschülern Tricks vorführte und dafür viel „stillen“ Applaus erntete. Townsend-Hofmann erklärte den Zuschauern, dass man für Hunde lieber winkt, statt zu klatschen.

Die Klassensprecher der Hauptstufe planten mit den Verbindungslehrkräften Marie Kief und Tony Vellappallil in der Projektwoche die traditionelle Faschingsfeier, die eine Woche später – auch hier wieder klassenübergreifend – stattfand. Nach einem bunten Spieleprogramm in der Sporthalle konnten die Schüler im neuen Unterrichtscontainer, in den die Schule am Kraichbach bald umziehen muss, zwischen einer Disco, einem Chillraum und einem Spieleraum wählen. Die Stimmung war sehr ausgelassen, denn solch eine Feier gab es wegen der Corona-Pandemie an der Einrichtung tatsächlich schon seit langer Zeit nicht mehr. zg/ms