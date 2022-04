Hockenheim Stars präsentieren im Sommer Ersatz für entfallenes Konzert

Nachdem das Konzert „Singing Christmas“ der Hockenheim Stars wegen Corona ausfallen musste, findet am Sonntag, 26. Juni, das Ersatzkonzert „Songs from Stars in Heaven“ in der Stadthalle statt. Es sind wieder zwei Konzerte vorgesehen, und zwar um 14 sowie um 18.30 Uhr. Die für das Konzert „Singing Christmas“ gekauften Tickets gelten für „Songs from Stars in Heaven“.

Die Gäste erleben exzellente Musiker aus der Rennstadt und der Region mit Songs von verstorbenen Künstlern. Sänger und Gitarrist Oliver Rosenberger (Amokoma), Sänger und Saxophonist, Kai Häfner (Freddy Wonder Combo, Speedy Gonzales), Sänger Siegfried Wosnitzka (bekannt von vielen Events in der Region), Sänger Marvin Merkhofer (Voice of Germany, Me and the Heat), Sänger und Saxophonist Christoph Tischmeyer (Speedy Gonzales, Red Hot Dixie Devils, Back Beat Company, Two of us), Bassist Hans Grieb (Speedy Gonzales, Mocabo), Akkordeonist Johannes Grebencikov (Wörner-Cocktail, Akkordeonorchester Reilingen), Schlagzeuger Jochen Wörner (Wörner-Cocktail, Dixieland All Stars), Gitarrist Hugo Fuchs (Hugo and Friends, Blues Confession, Uffg’Blues’d), Percussionist Leon Fuchs (Studioproduktionen), Trompeter Klaus Gaa (Joe Schwarz, Jochen Brauer).

Neu dabei sind Starsänger Darius Merstein, bekannt vor allem durch seine Hauptrolle im Musical Human Pacific, der die Moderation übernimmt, Sängerin Susanne Czech alias Susie Soul (Voice of Germany, Sweet Soul Music), Sängerin Sandra Klein (Speedy Gonzales), Sängerin Anne Geser (Beatshow-Band), Sängerin Aleksandra Gryniewicz (Stefan Ullmann, Jason Wright), Gitarrist Simon Ochs (Radio EMA, Fire On Dawson) und Günther Stegmüller (Keyboarder bei Lets Dance). Verantwortlich für Organisation und Programmgestaltung ist wie immer Josef Zahs (Speedy Gonzales).

Hilfe für die Kriegsopfer

Bei hohen Besucherzahlen kann ein Überschuss erwirtschaftet werden, der diesmal den Kriegsopfern in der Ukraine zukommen soll. jz