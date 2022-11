Hockenheimer Advent mit großer Resonanz eröffnet

Es ist eine lange Zeit gewesen: Ganze 1090 Tage ist es her, als in den Weihnachtshütten des Hockenheimer Advents zuletzt Leckereien, Glühwein und viele weitere Dinge unter das Volk gebracht wurde. Doch jetzt feiert das beliebte Event des Hockenheimer-Marketing-Vereins (HMV) sein Comeback – und das mit einigem Aufsehen: Bereits vor der offiziellen Eröffnung ist der Marktplatz vor der Stadthalle brechend voll.

Die Blauen Husaren sorgen zunächst für weihnachtliche Stimmung mit den Instrumentalversionen bekannter Festklassiker. Der Duft der vielen leckeren Speisen ergänzt das aus den dampfenden, eigens für die Veranstaltung designten Tassen strömende Aroma heißen Glühweins. Das typische Weihnachtsmarktgefühl lässt in den Gängen zwischen den Holzhüttchen nicht lange auf sich warten.

Inmitten von Prinzessinnen

Als das Hockenheimer Christkind die feierlich beleuchtete Bühne betritt, mit seiner Rede der Weihnachtszeit huldigt und das Fest eröffnet, ist es nicht allein: Oberbürgermeister Marcus Zeitler, umrahmt von den beiden Faschingsprinzessinnen Annika I. aus der Partnerstadt Duttweiler und C.C.-Blau-Weiß Prinzessin Anna-Lisa I. sowie HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin, lauscht den Worten des Christkindes andächtig.

Als Zeitler für seine Grußworte das Mikrofon ergreift, lässt er keinen Zweifel an der Bedeutung des Hockenheimer Advents: „Nach dieser trostlosen und schweren Coronazeit, in der die Menschen auf Feste wie dieses verzichten mussten, ist es umso schöner, nun wieder hier zustehen.“

Lob für Vereine

Zeitler freut sich, dass ein Großteil des Gemeinderats zur Eröffnung erschienen ist, und lobt die teilnehmenden Vereine aufs Höchste: „ Das Engagement unserer Vereine ist sensationell, tun Sie mir bitte einen Gefallen: Machen Sie Umsatz für die Vereine, denn ohne diese wäre unsere Stadt um einiges ärmer.“

Birgit Rechlin lässt weiteren Dank an alle Organisatoren für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung folgen, bevor Stadtprinzessin Anna-Lisa I. ihre Grußworte hinterlässt und der Hockenheimer Advent losgehen kann.

Beim Bummeln über den Marktplatz gibt es indes nur ein Problem: Die Entscheidung, welches der vielen Essens- und Getränkeangebote man wahrnehmen sollte. Vor fast jeder Hütte sind bereits Warteschlangen entstanden, das Interesse am Adventsmarkt ist riesig. Für Birgit Rechlin ist die Eröffnung etwas ganz Besonderes: „Es ist mein erster Hockenheimer Advent. Ich bin einfach total froh, dass alles gut geklappt hat, und freue mich jetzt auf ein schönes und stimmungsvolles Wochenende.“

Auch aus der Ferne zieht es Besucher auf den Marktplatz: Gäste aus den Partnerstädten Duttweiler und Hohenstein-Ernstthal nahmen den Weg genauso auf sich wie Bundestagsmitglied Olav Gutting (CDU), der gerade aus Berlin angereist war. „Die Atmosphäre hier ist einfach sensationell. Ich habe gehört, dass die Band, die gleich auftritt, sehr gut sein soll. Darauf freue ich mich jetzt.“

Etwas nach hinten auf 20 Uhr verschoben startet dann die erwähnte Band „Dougie & the Blind Brothers“ mit ihrem „Rocking around the Christmas Tree“-Live-Auftritt und bringt die Besucher des Adventsmarkts zum Tanzen und Mitsingen.

Dieser Start verheißt ein Wochenende voller Erlebnisse, Weihnachtsstimmung und Gaumenfreuden. Am Samstag geht der Hockenheimer Advent ab 15 Uhr in seine zweite Runde. Dann auch mit einem großen Kinderprogramm in der Stadthalle.