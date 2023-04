Hockenheimer auf den (Ski-)Spuren von Filmagent James Bond

Hockenheim/Sölden. Die Stimmung war einmal mehr großartig, Schnee und Wetter passten super und die Begeisterung kannte keine Grenzen: Der Skiclub Hockenheim hatte zu seiner letzten Ausfahrt der Saison eingeladen – zu seiner Frauenfreizeit „Women only“ unter der Leitung von Ulla Heilmann-Vogt.

Wie der Namen schon sagt, ist diese Freizeit nur für Teilnehmerinnen konzipiert. Die Beliebtheit dieser Ausfahrt ist groß und einige Skifahrerinnen kommen von weit her, um ein paar Tage gemeinsam im Schnee zu verbringen. Bereits die Stimmung während der Hinfahrt ließ erahnen, dass es ein schönes Wochenende werden würde.

Bei Sekt und Lachshäppchen machten es sich die Frauen im Bus gemütlich. Die Übungsleiterinnen des Skiclubs, Ulla Heilmann-Vogt, Tina Simon und Sandra Fehrenbach, betreuten die Gruppe und hatten für alles gesorgt – getreu dem Einladungsmotto der Fahrt „Einsteigen, loslassen, sich um nichts kümmern müssen“.

Hockenheimer Skiclub-Ladys erleben die Atmosphäre von "Spectre" hautnah

„Das Skigebiet für diese Freizeit wechselt fast jährlich und in diesem Jahr wurde Sölden im Ötztal angefahren“, schreiben die Organisatorinnen. „Der Ort ist einer der bekanntesten Wintersportorte in den Alpen überhaupt und nicht nur bekannt als Austragungsort des Weltcups.“ Berühmtheit erlangte Sölden vor allem auch durch den James-Bond-Film „Spectre“. Die 007-Erlebniswelt auf dem Gaislach-Kogl lässt den Film immer wieder aufleben. Teile der Kulissen sind als Attraktionen vorhanden.

Die Teilnehmerinnen erwarteten 145 Pistenkilometer und bis zu 15 Kilometer lange Abfahrten in einer Höhe zwischen 1350 und 3440 Metern. Genug also, um etliche Pistenkilometer abzuspulen. Supertolle Aussichtspunkte und fantastische Hütten machten das Skifahrerlebnis perfekt. Das Hotel mit Wellnesslandschaft, in dem die Gruppe einige Kilometer von Sölden entfernt übernachtete, bot ein tolles Ambiente, in dem sich alle wohlfühlten. Der Bus, mit dem die Reise stattfand, brachte die Teilnehmerinnen morgens ins Skigebiet und abends wieder zurück zum Hotel.

Ein Erlebnis mit grenzenlosem Skivergnügen und Abfahrten bis ins Tal

Die Damen wurden von den drei Übungsleiterinnen durch das große Skigebiet mit seinen zwei Gletschern geführt. Jede fand die richtige Gruppe, konnte ihr Tempo fahren und die eigenen Schwünge nach Ermessen ziehen. Dem grenzenlosen Skivergnügen mit all seinen Facetten stand nichts mehr im Wege. Der Schnee war für diese Jahreszeit in den Höhenlagen ausgesprochen gut, zumal die Temperaturen in 2000 Metern Höhe lediglich um den Gefrierpunkt oder sogar darunter lagen.

Nach einem eher tristen ersten Skitag, an dem die Sicht teilweise zu wünschen übrig ließ, war die Sonne an den anderen Tagen nicht mehr aufzuhalten. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein wie man es sich nur wünscht, und beste Schneeverhältnisse begleiteten die Teilnehmerinnen. Abfahrten waren bis ins Tal möglich und obwohl der Schnee nach unten hin sulzig wurde, ließen es sich einige Teilnehmerin nicht nehmen, am späten Nachmittag noch nach Sölden zu fahren.

Gerne hätten die Teilnehmerinnen diese tollen Tage im Schnee festgehalten, aber auch die letzte Skifreizeit des Clubs in dieser Saison ging dem Ende zu und die Frauen mussten wieder die Heimfahrt antreten. „Alle Teilnehmerinnen waren aber gewiss, eine wirklich tolle Zeit verbracht und auch neue Bekanntschaften geschlossen zu haben – mit dem festen Vorsatz, nächstes Jahr wieder dabei zu sein“, so die Organisatorinnen abschließend.