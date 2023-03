Skiclub Hockenheim genießt Ischgl

Hockenheim. 90 Teilnehmer haben eine erfolgreiche Ausfahrt des Skiclubs Hockenheim erlebt und sind mit zwei Bussen nach Pfunds in den Ferienhof „Schöne Aussicht“ gereist. Im Skigebiet Samnaun/Ischgl ließ die Sonne zwar auf sich warten, dennoch konnten die Ski- und Snowboardfans das weitreichende Gebiet von 240 Pistenkilometern erfolgreich erkunden. Sowohl weniger Fortgeschrittene als auch Könner konnten sich in kleinen Gruppen von ihren Übungsleitern schulen und durch die 45 Lifte des Skigebiets leiten lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hockenheimer tanzen und feiern beim Aprés-Ski

Nach einem langen Ski- und Snowboardtag ging es am Nachmittag zum gemeinsamen Après-Ski an die „Paznauer Taja“ oder in die Samnauner „Schmuggleralm“. Die Stimmung war am gesamten Wochenende sowohl auf der Piste als auch beim gemeinsamen Singen und Tanzen ausgelassen.

Durch das abwechslungsreiche Programm kamen sowohl Vielfahrer als auch Partyfans auf ihre Kosten. Zufrieden traten am Sonntagnachmittag alle nach einem letzten Zusammentreffen bei Kaffee und Kuchen die Heimreise an.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freizeit Ski-Club Hockenheim ist zurück auf der Piste Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Skiclub Der Spaß auf der Piste stellt sich sofort wieder ein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Skiclub Ungetrübten Pistenspaß erlebt Mehr erfahren

Dank der Leitung und Organisation von Tina und Andreas Simon blickten alle Teilnehmer auf ein rundum gelungenes Wochenende zurück.