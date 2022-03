Endlich gibt es Ausbildungsangebote wieder in Präsenz, nicht nur online. Nach einer durch Corona-bedingten zweijährigen Pause öffnete der 18. Hockenheimer Ausbildungstag am Donnerstag seine Pforten. Mehrere hundert Schüler hatten die Möglichkeit, vier Stunden lang in der Stadthalle zwischen den Ständen der 35 Aussteller zu pendeln und wichtige Informationen einzuholen.

Bei der

...