Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sommerinterviews mit den Fraktionen (Teil 1) - CDU sieht großen Rückstand an unerledigten Aufgaben – vor allem in Bauangelegenheiten / Ehrlicher damit sein, was die Stadt sich wirklich leisten kann Hockenheimer CDU sieht viele unerledigte Aufgaben

Die Vertreter der CDU im Gemeinderat seit der Kommunalwahl: Christoph Kühnle (hinten, v. l.), Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs, Patrick Stypa, OB-Stellvertreter Fritz Rösch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Hesping (vorne, v. l.) und Aline Kramer. © Dorothea Lenhardt