Hockenheimer Schüler organisieren Kuchenverkauf zugunsten der Ukraine

Die Lage in der Ukraine beschäftigt viele Menschen im Land. Geprägt ist dieses Gefühl von Wut und Unverständnis und ganz besonders von Mitgefühl für die Menschen, die in der Ukraine leben. Das Bedürfnis, wenigstens einen kleinen Beitrag zur Hilfe für die Betroffenen zu leisten, besteht bereits bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Schülerinnen und Schüler der Louise-Otto-Peters-Schule haben sich dazu entschlossen, die Deutsch-Ukrainische-Gesellschaft Rhein-Neckar mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Gewachsen ist die Idee, da eine Schülerin Familienangehörige in der Ukraine hat und somit in großer Sorge lebt. Die Solidarität der Schülerinnen und Schüler, die die Berufsschule für Pflege und Sozialpädagogik besuchen, war somit sofort geweckt und schnell zum Thema in der SMV gemacht.

Mittlerweile haben fünf Klassen fleißig Kuchen, Waffeln und kleine Snacks gebacken, die sie in den Pausen an die Mitschüler verkauft haben. Schnell sprachen sich die Aktionen als „Kalorien für den guten Zweck“ herum und lockten jedes Mal viele Käufer an. Durchweg werden die Kuchenverkäufe als tolle und sinnvolle Sache angesehen und es haben sich weitere Klassen angekündigt, die ebenfalls backen möchten, um den Spendenbetrag mit aufzustocken. Auch die Lehrer zeigen sich von der großen Bereitschaft der Schüler begeistert und unterstützen die Klassen nicht nur als Kundschaft an der Kuchentheke, sondern helfen selbst beim Backen oder beim Verkaufen. Ein besonderes Dankeschön der Schüler gilt den Lehrerinnen Hanna Niedergesäß, Santina Rudolph und Birgit Paraszczec.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Hilfe für Kommunen Abgeordnete Sturm und Gutting fordern Registrierung von Flüchtlingen Mehr erfahren Hilfsaktion Zahnärzte aus der Kurpfalz spenden Geräte für die Ukraine Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Umfrage Versorgung in Hockenheimer Supermärkten ist gesichert Mehr erfahren

Nach den ersten Kuchenverkäufen hat die Schule bereits einen hohen dreistelligen Betrag für die Unterstützung der Deutsch-Ukrainischen-Gesellschaft eingenommen. Da noch weitere Aktionen ausstehen, verspricht der zu erwartende Spendenbeitrag stattlich zu werden.