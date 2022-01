Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview - Die Geschäftsführer Jorn Teske und Jochen Nerpel gehen mit großem Optimismus in die neue Saison / Jahresergebnis 2021 in mittlerer sechsstelliger Höhe Hockenheimring fährt trotz Corona in schwarze Zahlen

Die Bosch Hockenheim Historic vom 6. bis 8. Mai zieht im Frühjahr stets rund 500 Starter und mehr als 20 000 Fans an. © Hockenheim-Ring GmbH/Thorsten Karpf