Jahrskonzert der Blauen Husaren Hockenheim steht an

Hockenheim. Mit Stolz blicken die Musikerinnen und Musiker der Blauen Husaren auf einen ersten erfolgreichen Probetag sowie zahlreiche Abendproben für ihr Jahreskonzert am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle zurück. Die Blauen Husaren freuen sich, wieder ihr Bestes bei ihrem traditionellen Konzert in der Stadthalle präsentieren zu dürfen, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Eröffnet wird der Konzertabend ganz traditionell vom Jugendorchester der Blauen Husaren. Die Jungmusiker präsentieren unter der Leitung von Svenja Keller ein bunt gemischtes Programm, beginnend mit dem Medley „John Williams Trilogy“, in dem unter anderem „Schindlers Liste“ und „Jurassic Park“ zu hören sein werden.

Jugend- und Hauptorchester präsentieren das Lied Moon River aus Frühstück bei Tiffany

Weiter führt der Orchesternachwuchs den „3C-Rock“ sowie ein Medley aus den bekanntesten Melodien aus „High-School Musical“ auf. Als weiterer Höhepunkt seines Auftritts des Jugendorchesters erklingen Melodien aus „Star Wars“. Ein gemeinsames Stück von Jugendorchester und Hauptorchester gehört mittlerweile zu jedem Jahreskonzert. Diesmal haben die Musikerinnen und Musiker „Moon River“ von Henri Mancini – bekannt aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“ – einstudiert.

Anschließend übernimmt das Hauptorchester den Konzertabend unter der Leitung des neuen Dirigenten Benedikt Strambach, beginnend mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Roost. Weitere Werke wie „Schmelzende Riesen“, „How to train your Dragon“ (bekannt aus dem Film „Drachenzähmen leicht gemacht“), die „Tritsch-Tratsch-Polka“, „Irish Castle“ sowie Melodien aus „Die Schöne und das Biest“ werden derzeit akribisch einstudiert.

Festmarsch eröffnet Finale

Abschließend stehen ein majestätischer Festmarsch (Johann Strauß Sohn), lateinamerikanische Melodien mit „Tico-Tico“ sowie „Leb deinen Traum“ von Koji Wada auf dem Programm.

Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern der Blauen Husaren sowie bei der Buchhandlung Gansler und beim Hofladen des Gemüsehofs Schmitt in Hockenheim. Saalöffnung in der Stadthalle am 12. März ist um 16.30 Uhr.